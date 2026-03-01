[VIDEO] Homber di edad haya cu cara tur na sanger despues di a cay cu bais na Companashi

Diasabra anochi a drenta informe di cu tin un homber cara tur na sanger sinta abao dilanti un cas na Companashi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un homber di edad cual tabata coriendo bicicleta y na dado momento ela perde balans y a cay riba su cara cual tabata sangrando. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital. Polis a avisa su famia y a duna un familiar e bicicleta pa bay na su cas cual no ta mucho leu for di eynan.