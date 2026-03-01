Reflexion Diadomingo 1 Maart 2026.

Awe ta dia di Señor, dia pa relaha y specialmente reflexiona riba nos bida.
Kiko nos a hasi, kiko ta e parti cu por a bai malo.
Tambe kiko nos kier pa mehora, unda nos por a faya.
Nos ta cuminsa na gradici nos bon Dios pa otro bunita dia cu E ta ofrese nos.
Hopi podise no a jega mes leuw cu nos, otro a cai hopi tempran, pero nos por gosa di un dushi bida cu cada dia ta bira mas y mas bunita.
Nos tin hende cu nos ta stima, tambe cu nos no por anda cu nan, no cu nos ta odia un hende, sigur cu no pasobra nos Señor no kier esey.
Simplemente nan ta negativo y podise nan no ta pas den nos bida, cu otro palabra, nan ta biba amarga.
Nos mester duna tur esunnan cu ta den nos curason hopi mas atención y carinjo si por.
Stima ta algo hopi grandi, hopi bunita cu por tin efecto hopi positivo y bunita den nos bida.
Amor ta cuatro letra, pero hopi inmenso.
Amor por ta pa hopi objectivo, y cada uno tin su nivel.
Por ejempel e amor pa un mamá, por ta inmenso.
Tambe pa bo tata, sin límite.
Otro ejempel e amor pa bo pareha, bo amor di tur dia, hunto cu bo famia.
Un amor pa un mascota, por ta enorme, principalmente si bo ta bo so.
Amor pa bo bon Dios, cu ta cu bo tur dia !
Asina por papia oranan largo riba amor, y den varios caso por hasi hopi dolor tambe ne momento cu e no tey mas.