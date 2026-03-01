[VIDEO] Pelea cu cortamento den Koningstraat un sospechoso a core bay.

Diadomingo mainta a drenta informe di un pelea cu hende herida na Koningstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e pelea a termina y un persona herida y corta cu un “xacto knife” mientras e otro persona a core bay for di e sitio. E victima cu a keda tabata tin 2 corta na su man y tabata sangrando profusamente. Polis tabata tin un paña lora na e man pa wanta e sangramento mirando cu aki ta trata di un pelea polis a detene e victima mientras a sali enbusca di e otro.. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y transporte pa hospital.