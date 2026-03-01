[VIDEO] Dama chauffeur no logra bira e bocht y a bay di banda dal frontal cu trafico contrario

Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida y cu impacto basta fuerte na Kudawecha, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chauffeur di un Toyota Vitz a perde control na e lorada bahada na Kudawecha y a bay di banda dal den e KIa Rio di direccion contrario y sigui bay baha for di caminda na e banda robes. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta herida. Na yegada di e 2 ambulansnan nan a atende e victimanan y a transporta nan pa hospital.