Helicopter di Guarda Costa a bay busca un turista americano embarasa cu a bira malo na Klein Curaçao

E Centro di Operacion Maritimo (MOC) di Guarda Costa a ricibi un informe diadomingo mainta cu un muhe turista na estado tabata mester yudansa medico na Klein Curaçao. E turista americano di 43 aña tabata na Klein Curaçao y a sinti malo. E MOC a tuma contacto cu e dokter di CITRO, cu a conseha cu e muhe mester transporte pa hospital mas pronto posibel. E helicopter di Guarda Costa a keda usa directo pa saca e muhe embarasa for di un barco di charter y despues transporte pa Hato airport unda un ambulans ta warde. Ora nan a yega Hato airport, e hende a sinti hopi miho, asina cu e no a mester bay hospital.