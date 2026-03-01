Diadomingo atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Macuarima, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu e chauffeur herida a subi un brommer y a bay. Na yegada di polis a bin haya e auto cu a dal riba un brug di beton y e auto a keda basta destrui segun locual por a saca afor ta cu pa un of otro motibo e chauffeur a perde control y bay dal riba e brug. Debi na e impacto ela bay dal su cabes riba e windshield. Como cu e chauffeur a bay y e auto no tin ningun papel na ordo polis a confisca esaki.
1 thought on “Chauffeur di un Toyota Yaris sin papel na ordo a perde control bay dal riba beton di un brug na Macuarima y a dal su cabes bandona e sitio”
Uhhh …. seatbelt?????