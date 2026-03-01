 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Na Sanicolas polis a wak e chauffeur comete un infraccion y a bay su tras pa par’e

18:07  March 1, 2026  Leave a comment

Diadomingo atardi durante patruya un polis a nota un chauffeur comete un infraccion, mesora nan a bay su tras pa hala su atencion di e malcoportacion den trafico. Esaki logicamente a bay acompaña pa e costumbrado boet cu nan ta parti.

 

