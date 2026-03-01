Posted in INCIDENTE [VIDEO] Na Sanicolas polis a wak e chauffeur comete un infraccion y a bay su tras pa par’e 18:07 March 1, 2026 Leave a comment Diadomingo atardi durante patruya un polis a nota un chauffeur comete un infraccion, mesora nan a bay su tras pa hala su atencion di e malcoportacion den trafico. Esaki logicamente a bay acompaña pa e costumbrado boet cu nan ta parti. Related Articles MINISTER ENDY CROES TA FELICITA E DIESOCHO (18) CIUDADANONAN CU A RICIBI UN CONDECORACION REAL PA NAN TRABOU BOLUNTARIO Danki pa boso contribucion na desaroyo di Pais Aruba. Ladronnan a kibra glas pa purba drenta horta na Centro di Barrio Tanki Leendert pero a haya bara di hero tras di e glas y nan no por a drenta! Atrobe ta bin haya plantacion illegal di marihuana na St. Vincentweg Pick-up a reverse dal auto di huur di un polis na civil y a core bay for di e sitio