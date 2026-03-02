[VIDEO] Accidente cu hende herida riba un electric scooter na e rotonde Tanki Leendert riba E.J. “Watty” Vos blvd.

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Tanki Leendert na E,J, “Watty” Vos blvd, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un auto Kia Rio hatchback biniendo for di pariba a subi e rotonde sin duna preferencia na e scooter maneha pa un dama hulandes europeo y a dal e bente abao. Door di e caida e dama a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama na e sitio mes y a avis’e cu si despues e sinti dolor e por bay na su dokter di cas of hospital.