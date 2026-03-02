Reflexion Dialuna 2 Maart 2026

Otro bunita prome dia ta cuminsa den un luna nobo, number tres.
Nos ta manese y cuminsa un dia y siman nobo cu e bendicion di nos bon Dios, cu ta nos creador cu ta proteha nos tur dia nobo.
Nos ta keda gradici Señor pa e bunita oportunidad cu nos tin cada dia di nobo.
Nos tin plan pa tur cos.
Con pa hinka nos dianan bon den otro pa nan por ta exitoso den nos bida.
Hopi di nos por tin un cas y nan famia.
Si tur cos ta bon tur e famia mester ta felis hunto.
Nos ta bira cabes di famia y ta percura pa tur cos ta cana bunita pa felicidad di nos famia.
Esey ta nos tarea y nos bon Dios lo keda hopi contento cu nos.
Si cada cabes di famia percura pa su deber ser cumpli, ta henter un país pa draai según reglanan y nos ta e pais más felis na mundo.