Garage Centraal ta anuncia e regreso di “Autonights” diahuebs awor

ORANJESTAD – Centraal ta anuncia e regreso di “Autonights”, cual ta e anochi di compra cu lo tuma lugar diahuebs awor dia 5 di maart entre 6’or di atardi cu 9’or di anochi. Lo tin disponibel un variacion amplio di autonan den stock awor, cu ofertanan riba auto selecta y banconan presente den showroom.

Durante Autonights, bo por haya informacion y selecciona for di un variacion amplio di autonan di calidad for di algun di e marca mas confiabel mundialmente, entre otro Hyundai, Isuzu, Volkswagen, Leapmotor, GAC cu Riddara. Sea cu bo ta busca un auto familiar, un vehiculo electrico eficiente of un pickup potente, tur ta disponibel den stock awor cla pa hiba bo cas. Y tin autonan manera e Hyundai Grand i10 of e Volkswagen Polo, entre otro, cual ta disponibel na prijsnan special.

Un parti importante di e evento aki ta cu tur banco lo ta presente den showroom, cla pa yuda cu financiamento pa e auto di Garage Centraal cual bo ta desea di cumpra. No tin mester di haci cita of inverti tempo den banco pa financia bo auto – cliente por selecciona nan auto, y di biaha inicia e proceso di financiamento pa nan auto den un solo bishita di manera conveniente.

Den e sentido aki ta importante pa cliente bin cu e documentonan cu ta ser pidi dor di banconan, inclui rijbewijs, ID valido, ultimo dos payslip (4 si ta cobra cada 15 dia), y carta di trabou. Algun banco lo pidi un recibo di awa of coriente na bo nomber. Y si no tin tur e papelnan e dia di e evenemento, asisti na Autonights ta keda bentahoso como cu e proceso di solicitud di credito por ser inicia den e comodidad di nos showroom, y e papelnan cu falta por ser duna manera nan ta disponibel.

“Nos a crea Autonights pa duna nos clientenan un experiencia di compra auto mas trankil pa esnan cu tiki tempo den nan dia, combinando comodidad, stock amplio, banconan presente y ofertanan riba modelonan selecta” segun Marketing Manager di Garage Centraal. “Esaki ta un excelente oportunidad pa busca bo siguiente auto.”

Asina ta e invitacion ta keda pa un y tur pa asisti diahuebs awor entre 6’or di atardi cu 9’or di Anochi, na e tremendo “Auto Nights” di Garage Centraal.