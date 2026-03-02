 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 9 maart 2026

15:35  March 2, 2026

 

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 L.L.D. D. ta wordo acusa di maltrato di un familia na december 2022.
09.10 S.D.S. S. ta wordo posesion di arma di candela na januari 2025 y di menasa riba 18 di januari 2025.
09.50 C.B.S. S. ta wordo acusa di a menasa dos agente policial cu morto riba 3 di maart 2025, dor di bisa nan “Mi ta bay corda boso caranan. Ora mi sali liber, mi tin balanan pa boso. Mi ta tira handgranaat y bom riba boso y pa boso sa cu ken boso ta hodiendo”.

 
10.20 R.R.N.B. B. ta wordo acusa di menasa y destruccion na februari 2023 y riba 15 di mei 2023 y intento di maltrato cu un arma riba 2 di april 2024.
11.20 B.D. D. ta wordo acusa di a menasa dos persona cu morto riba 21 di februari 2025, dor di saca un arma di aire di su tas y tabatin ne den su posicion.
13.30 K.St.C.W. W. ta wordo acusa di a trata di pasa auto riba un persona riba 13 di januari 2025.
13.50 J.J.W. W. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma (un obheto skerpi) riba 18 di februari 2025.
14.10 S.E.R. R. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 18 di mei 2025, dor di dal e varios biaha na su cabez y cara.
14.35 A.A.D.G. G. ta wordo acusa di a maltrata un persona y di a kibra su bril riba 11 di juli 2024.
15.05 W.R.W.W.

J.G.H.B.

 W. y B. ta wordo acusa di maltrata un persona riba 18 di juli 2025, dor di dal y scop e na su cabez y curpa.

