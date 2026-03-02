Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 9 maart 2026

|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|L.L.D.
|D. ta wordo acusa di maltrato di un familia na december 2022.
|09.10
|S.D.S.
|S. ta wordo posesion di arma di candela na januari 2025 y di menasa riba 18 di januari 2025.
|09.50
|C.B.S.
|S. ta wordo acusa di a menasa dos agente policial cu morto riba 3 di maart 2025, dor di bisa nan “Mi ta bay corda boso caranan. Ora mi sali liber, mi tin balanan pa boso. Mi ta tira handgranaat y bom riba boso y pa boso sa cu ken boso ta hodiendo”.
|10.20
|R.R.N.B.
|B. ta wordo acusa di menasa y destruccion na februari 2023 y riba 15 di mei 2023 y intento di maltrato cu un arma riba 2 di april 2024.
|11.20
|B.D.
|D. ta wordo acusa di a menasa dos persona cu morto riba 21 di februari 2025, dor di saca un arma di aire di su tas y tabatin ne den su posicion.
|13.30
|K.St.C.W.
|W. ta wordo acusa di a trata di pasa auto riba un persona riba 13 di januari 2025.
|13.50
|J.J.W.
|W. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma (un obheto skerpi) riba 18 di februari 2025.
|14.10
|S.E.R.
|R. ta wordo acusa di a maltrata su pareha riba 18 di mei 2025, dor di dal e varios biaha na su cabez y cara.
|14.35
|A.A.D.G.
|G. ta wordo acusa di a maltrata un persona y di a kibra su bril riba 11 di juli 2024.
|15.05
|W.R.W.W.
J.G.H.B.
|W. y B. ta wordo acusa di maltrata un persona riba 18 di juli 2025, dor di dal y scop e na su cabez y curpa.