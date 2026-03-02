[VIDEO] Accidente entre 4 auto pasobra brake a faya y a blokia E.J. “Watty” Vos Blvd entre Sero Patrishi pa Cumana

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida entre 4 auto cu a blokia E.J.”Watty” Vos Blvd entre rotonde Sero Patrishi pa Cumana, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre 4 auto unda un pick-up su brake a faya y ela bay dal tras di un Suzuki Vitara cu tabata na e banda drechi mand’e bay dal tras di un un auto cora cu tabata na e banda robes di caminda mientras e pick-up a sigui bay na man drechi dal y pusha un Toyota Rav4 cu tabata na e banda drechi y a hala esaki su atras meymey caminda blokiando henter e caminda. Esaki a causa un stagnacion den trafico na e orario “peak”. Debi na e multiple impactonan un dama a results herida pero na yegada di e ambulans e dolor a pasa y e ambulans a sigui su rumbo. Un rato despues ambulans a bolbe ser yama ya cu e dama tabata keha di dolor y a bolbe manda ambulans na e sitio. E trafico a keda completamente pega pa mas di un ora.