[VIDEO] ACCION POLICIAL DEN CARIBE HULANDES ACCION PA CU ENTREGA DI ARMA DI CANDELA ILEGAL

Santa Cruz, ARUBA: Cuerponan Policial di Caribe Hulandes den cooperacion cu e Colegio di Hefenan di Cuerpo (college van korpschef), ta anuncia lansamento di un accion interinsular relaciona cu entrega di arma di candela ilegal.

E iniciativa conhuntamente ta un colaboracion di e organisacionnan di Caribe Hulandes cu cooperacion di Ministerionan Publico di Aruba, Corsow, Boneiro, Saba, Sint Eustatius y Sint Maarten.

Pa prome biaha tur e islanan aki simultaneamente ta traha riba un accion di entrega di arma di candela ilegal. E meta principal di e accion coordina aki ta, pa brinda tur esnan cu ta den posecion di un arma di candela ilegal, e oportunidad pa di un forma boluntario entrega esaki durante di un periodo determina, sin cu e tin consecuencia penal pa violacion di e ley di arma di candela.

Cu e accion colectivo aki e islanan kier manda un mensahe fuerte: arma di candela ilegal y violencia cu arma no ta wordo tolera den nos comunidadnan.

E proyecto ta refleha e responsabilidad comparti di tur e islanan pa hisa e seguridad publico.

E momento sincronisa di e accion ta demostra e strategia regional di union, pa alcansa na reducion di e cantidad di armanan di candela ilegal cu tin den circulacion y asina preveni tambe e cantidad di violencianan cu arma di candela.

A base di resultado di e accion aki, e cuerponan hunto cu Ministerionan Publico lo intensiva e esfuersonan.

Esaki dor di eherce controlnan y entradanan hudicial cu lo bai tin na tur parti y sitionan riba e islanan, buscando arma di candela ilegal.

Cuerponan policial di tur e islanan ta haci un yamada na tur ciudadano pa asumi nan responsabilidad y contribui na un sociedad mas sigur, dor di hasi bon uso di e oportunidad encuestion.

Dor di entrega bo arma di candela ilegal awor, bo ta evita di keda persigui penalmente y ademas bo ta salba bida.

Mas detaye tocante temporada, localidad y procedura pa entrega di arma di candela, lo keda comunica dor di cada Cuerpo policial individualmente, den e dianan cu ta sigui.