 Posted in INCIDENTE

Polis a bay pa un mucha homber drumi bao mata na J.E. Yrausquin Plein

23:39  March 2, 2026  Leave a comment

Den oranan di anochi a drenta informe di cu tin un mucha homber drumi bao di un mata na J.E. Yrausquin Plein. E ta drumi den un area unda cu adictonan ambulante sa frecuenta. Como cu a drenta otro informe nos colaborador a bandona e sitio.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *