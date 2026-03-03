Turista a accidenta cu electric step banda di e hotzone na e highrise hotelnan su cara tabata tur na sanger

Diamars madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na e hotzone na highrise hotelnan, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu atrobe turistanan ta accidenta cu e electric step cu tin benta tur caminda y awor a bin mas tambe. Ta asina cu e turista kende ta un deportista ungador di “hockey” a cay for di un di e stepnan y a kap su cabes y tabata sangra profusamente na su cara. Na yegada di e ambulans nan a atende y verbante. E personal di ambulans a avis’e pa e bay check up su mes na hospital.