Pa e celebracion di 50 aña Himno y Bandera y 40 aña di Status Aparte a verf e anker na entrada di colony

Den e dianan aki por mira cu ta ocupa ta verf e anker na e entrada di Colony. Nan ta verf e cu e colornan di nos bandera, esaki ta pa e celebracion di 50 aña di Himno y Bandera como tambe e 40 aña di Status Aparte.
