Aruba ta fortalece conexion aereo na Routes Americas 2026 na Rio de Janeiro[🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad — E team di Aviation Business Development di Aruba Airport Authority N.V. (AAA) conhuntamente cu Aruba Tourism Authority (A.T.A.), ta representando Aruba e simanaki na Routes Americas 2026 na Rio de Janeiro, e eventolider den desaroyo di servicio aereo di e region.

Cu mas di 20 reunion programa cu e aerolineanan y partnernan clave den e industria, e delegacion ta enfocariba desaroyo di red y identifica oportunidadnan strategicodi crecemento pa sigui fortalece e conectividad global di Aruba. Entre e aerolineanan nobo confirma pa reunion, cu actualmente no ta opera pa Aruba tin; Air France–KLM, Breeze Airways, Alaska Airlines, JetSMART y Condor, ademas di otro partnernan existente cu ta di gran balor pa Aruba.

Den un logro significativo, Aruba Airport Authority un besmas ta nomina pa e Routes Americas Awards den e categoria “Airport Under 5 Million Passengers”. Lo anunciae ganado diaranson anochi durante un evento oficial naCopacabana Palace.

Bou di e categoria “Airport Under 5 Million Passengers”, a reconoce Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA) pa a yega na un record di 28 partner di aerolinea durante e ultimo aña, sosteni pa factornan di car averahe fuerte di 90 porciento. AUA Airport a introduci un programa di sostenincentivo y mercadeo nobo desaroya y a fortalececonectividad regional pa medio di campañanan dirigi cu e partnernan Latino Americano, incluyendo LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Wingo y Aerolíneas Argentinas.

Pa aña 2026, Aruba tin planea pa firma su prome acuerdodi cooperacion cu un compania di aviacion despues di tresaña di desaroyo di plataforma di media dirigi.

Representando Aruba na Routes Americas 2026 ta Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive; Mary-Joan Wardlaw, Aviation Business Development Manager; Sjeidy Feliciano, Area Director North America y Jordan Schlipken Croes, Area Director Aruba Tourism Authority pa e region di Latino America.

Pa medio di compromiso activo na Routes Americas, Aruba ta sigui posiciona su mes como un partner di aviacionstrategico, di rendimento halto y colaborativo den e region.



Tocante Aeropuerto di Aruba

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den regionCaribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 73% ta di Merca y Canada, 18% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 5% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economiastabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion tapa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigury prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnanmoderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 3 di Maart, 2026

Aruba Strengthens Air Connectivity at Routes Americas 2026 in Rio de Janeiro

Oranjestad, Aruba – The Aviation Business Development Team of the Aruba Airport Authority (AAA), together with the Aruba Tourism Authority (ATA), is representing Aruba this week at Routes Americas 2026 in Rio de Janeiro, the region’s leading air service development event.

With more than 20 scheduled meetings with airlines and key industry partners, the delegation is focused on network development and identifying strategic growth opportunities to further strengthen Aruba’s global connectivity. Among the new airlines confirmed for meetings, which currently do not operate to Aruba, are Air France–KLM, Breeze Airways, Alaska Airlines, JetSMART and Condor, in addition to several valued existing partners.

In a significant achievement, Aruba Airport Authority has once again been shortlisted for the Routes Americas Awards in the category “Airport Under 5 MillionPassengers.” The winners will be announced this Wednesday evening during the official Networking Event at the Copacabana Palace.

Under the “Under 5 Million Passengers” category, Aruba International Airport (AUA) was recognized for reaching a record 28 airline partners over the past year, supported by strong average load factors of 90 percent. The airport introduced a newly developed incentive and marketing support program and strengthened regional connectivity through targeted campaigns with Latin American partners, including LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Wingo and Aerolíneas Argentinas. In 2026, AUA plans to sign its first cooperative agreement with an airline following three years of targeted media platform development.

Representing Aruba at Routes Americas 2026 are Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive; Mary-Joan Wardlaw, Aviation Business Development Manager; Sjeidy Feliciano, Area Director North America; and Jordan Schlipken Croes, Area Director Aruba Tourism Authority for the Latin American Region

Through active engagement at Routes Americas, Aruba continues to position itself as a strategic, high-performing and collaborative aviation partner in the region.

About AUA Airport

About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 73% from the United States & Canada, 18% from Latin America, 4% from Europe, and 5% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.

Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.

Date: 3 March, 2026

Aruba fortalece la conectividad aérea en Routes Americas 2026 en Río de Janeiro

Oranjestad, Aruba – El equipo de Aviation Business Development de la Aruba Airport Authority (AAA), junto con la Aruba Tourism Authority (ATA), se encuentrarepresentando a Aruba esta semana en Routes Americas 2026 en Río de Janeiro, el principal evento de desarrollo de servicios aéreos de la región.

Con más de 20 reuniones programadas con aerolíneas y socios clave de la industria, la delegación está enfocada enel desarrollo de red y en identificar oportunidadesestratégicas de crecimiento para fortalecer aún más la conectividad global de Aruba. Entre las nuevas aerolíneasconfirmadas para reuniones, que actualmente no operanhacia Aruba, se encuentran Air France–KLM, Breeze Airways, Alaska Airlines, JetSMART y Condor, además de varios socios existentes.

En un logro significativo, Aruba Airport Authority ha sidonuevamente seleccionada como finalista en los Routes Americas Awards en la categoría “Aeropuerto con menosde 5 millones de pasajeros”. Los ganadores seránanunciados el miércoles en la noche durante el eventooficial de networking en el Copacabana Palace.

Dentro de la categoría “Menos de 5 millones de pasajeros”, el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA) fuereconocido por alcanzar un récord de 28 aerolíneasasociadas durante el último año, respaldado por sólidosfactores de ocupación promedio del 90 por ciento. El aeropuerto introdujo un nuevo programa de incentivos y apoyo en mercadeo y fortaleció la conectividad regional mediante campañas dirigidas con socios latinoamericanos, incluyendo LATAM Airlines, GOL Linhas Aéreas, Wingo y Aerolíneas Argentinas. En 2026, AUA tiene previsto firmarsu primer acuerdo cooperativo con una aerolínea, tras tresaños de desarrollo de plataformas mediáticas y campañasdirigidas.

Representan a Aruba en Routes Americas 2026 Jo-Anne Arends, Aviation Business Development Executive; Mary-Joan Wardlaw, Aviation Business Development Manager; Sjeidy Feliciano, Directora de Área Norteamérica; y Jordan Schlipken Croes, Director de Área para la RegiónLatinoamericana de la Aruba Tourism Authority.

A través de su participación activa en Routes Americas, Aruba continúa posicionándose como un socio estratégico, sólido y colaborativo en el ámbito de la aviación en la región.

Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)

El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneasque operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 73% de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 18 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 5 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.

Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.

Fecha: 3 de marzo de 2026