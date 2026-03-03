Directie Natuur en Milieu ta conmemora Dia Mundial di Bida di Bestia y Mata Salvahe 2026

ORANJESTAD – Awe, Dia 3 di maart, Aruba y mundo tacelebra Dia Mundial di bida di bestia y mata salvahe y naIngles yama “World Wildlife Day” (WWD). E aña aki, Nacionnan Uni a dedica e dia aki na e rol fundamental cumata medicinal y aromatico tin den nos bida diario, bou di etema: “Mata Medicinal y Aromatico: ta yuda conserva salud, herencia y sobrevivencia”.

Desde cu Asamblea General di Nacionnan Uni a proclama efecha aki na 2013, 3 di maart a bira un evento anual di masgrandi dedica na bida salvahe di mata y bestia. E fecha tarecorda e firmamento di e convenio di CITES (Convention onInternational Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), di cual Aruba tambe ta forma parti di esaki, cu e meta papercura cu comercio internacional di especie salvahe no ta forma un menasa pa nan sobrevivencia.

E balor di nos flora local

Directie Natuur en Milieu (DNM) ta enfatisa cu tin matananprotegi acuerdo nos leynan local vigente, cu nos antepasadonana uza como base di medicina casero. Na Aruba, e uzo di mata pa remedi casero ta forma parti di nos herencia cultural. Pero e matanan aki no ta solamente base di hopi remedi pero nan taimportante pa e ecosistema di flora y fauna.

Segun datonan global, rond di 70% pa 95% di e poblacion den paisnan den desaroyo ta depende di medicina tradicional. Esaki ta inclui matanan manera e Aloë, orkidia y hopi otro sorto cu tacrece den naturalesa.

Balor economico y cultural cu ta mara na mata medicinal ta:

• Salud: Hopi componente activo den remedi moderno ta bindirectamente for di fuentenan natural.

• S obrevivencia : Un den cada cinco persona rond mundo tadepende di mata pa nan alimentacion y entrada.

• Ecosistema: tin di e matanan aki ta crucial pa polinisacionmanera e trabou cu parhanan, abeha, raton di anochi ybarbulet ta haci.

Menasa y Conservacion

DNM ta informa cu globalmente mas cu 20% di e especienan di mata medicinal ta na peliger di extincion riba e “IUCN Red List”. Factornan manera destruccion di habitat y cambio di clima ta e menasa principal.

Pa 2026, e enfoke ta pa percura pa uzo sostenibel di e recursonan aki, respetando e conocemento tradicional y protehando e biodiversidad pa futuro generacion. Esaki tacuadra cu e metanan di e Kunming-Montreal Global BiodiversityFramework pa proteha bida salvahe contra comercio ilegal y degradacion di habitat.

Yamada na comunidad

Dia Mundial di Bida di Bestia y Mata Salvahe ta un momento panos tur para keto y aprecia e bunitesa di nos naturalesa. Directie Natuur en Milieu ta invita comunidad di Aruba pa siña mas di nos flora y fauna local y pa contribui na nan proteccion. Y paloke ta trata e sorto di mata invasivo Neem. por sigui kitanan y traha remedi casero y otro uzo manera pesticida natural tambe.

“Nos bida ta mara na naturalesa. Door di cuida nos mata y bestianan salvahe, nos ta cuida nos propio salud, herencia y futuro.”