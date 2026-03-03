Investigacion grandi na waf di Barcadera relaciona cu traficacion di droga.

Siman pasa a drenta Aruba un barco for di Venezuela manera tur siman y trece carga. Nan a baha diferente carga y esunan cu no tin recibo ta bai warda den bond te ora trece e prueba pa paga impuesto. Den e carga a trece algun stofzuiger na nomber di un comerciante cu ta trece carga tur siman pero e no a reclama e carga aki. Aparentemente pasobra e no tabata sa mes cu esey a bin den e carga. E barco a baha su carga y carga loke tin cu bay Venezuela bek. Ora e barco tabata riba lama ta bai bek a ripara cu e cacho a reaciona riba e carga di stofzuiger cual tabata yena cu droga. Pero ya e barco a bay caba. Recherche antidroga a cuminsa investiga di kende e carga aki ta. E siman aki e barco a bolbe bek y a cuminsa cu controlnan pisa y combersa cu nan wak di kende e carga cu droga ta. Nan a wordo duna e carga utimo momento na Venezuela y a trece. Awor ta investigando con esaki por a drenta y di kende e ta. Paso normal ta e capitan ta responsabel di loke tin riba e boto. Pero asina cu nan baha e carga y pasa control esaki no ta responsabel di nan mas. Pesey ta pidi pa tuma semper id y informacion di cada carga pa evita e cos nan aki bolbe sosode.