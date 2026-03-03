Un colega servicial cu pasion pa sutrabou John Ras ta empleado di luna di februari na HOH

Colega John Ras no a spera na ningun momento cu tabatin un sorpresa ta ward’e na momento cu ela drenta e departamentodi rehabilitacion. Tabata hopi dificil pa wanta e sorpresa aki keto, no solamente paso John ta cana bay bin cada rato, perotambe pa decora pues a opta pa cuminsa decora estilo ‘himnoy bandera’ pa hasie festivo. Na momento cu e John a drenta e espacio e grito di ‘surprise’ a resona y ela mira su famia, management y diferente colega hunto para. Ela comprondemesora cu e celebracion aki ta pa su persona mes a organis’e. Hunta di Directiva y management a hiba palabranan di aprecio pa su trabou cu ta demostra di biaha na tur presentepakico merecidamente e nominacion pa John Ras biraempleado di luna di februari 2026.
Como asistente di rehabilitacion e ta aporta diariamente ne team di rehabilitacion cu gran compromiso. E ta contribuiactivamente pa un bon resultado di e team y tin un bon colaboracion y tambe semper ta habri pa su coleganan. E tin bon conocemento di e organisacion y ta yuda trece solucionunda cu tin mester. Pashentnan ta contento cune door cu John ta un persona amabel, positivo y ta scucha semper nan situacion. E tin pasenshi y ta motiva su pashentnan pa asinanan pusha nan mes cu na final ta contribui na nan recuperacion. Pues, John semper ta focus riba un bon resultado pa e bienestar di su pashent. Su empuhe den e parti aki y specialmente pe grupo di pashent cu tin amputacion ta remarcabel.
Ademas, e ta forma parti di e Hulpverlenersteam (HVT) di HOH cu un actitud semper proactivo y ta duna hopi di sutempo y dedicacion. John sa con pa maneha diferentesituacion y a demostra esaki varios biaha caba den momentodi stress of calamidad.
Cu su experiencia, dedicacion y e tremendo trato na supashentnan e ta un colega ehemplar den team di rehabilitacion. Un colega profesional cu no ta duda pa yudaunda cu e por. E no ta para keto y ta dedica na su trabou, supashentnan, su team y HOH den su totalidad. Siguramente elademostra di merece e bunita titulo di ta empleado di luna. Hunta di directiva y team completo di HOH ta felicita John pa su reconocemento como empleado di luna di februari 2026. Masha pabien John!