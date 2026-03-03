Aruba Tourism Authority a nombra Carl Quant como ‘Area Director Europe’ pa sigui fortalece e mercado Europeo

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) tin e placer pa anuncia cu Carl Quant a keda nombra como Area Director Europe. Carl ta tuma e posicion oficialmente dia 1 april 2026, y den su responsabilidad nobo e lo dirigi tur strategia pa e mercado Europeo y impulsa desaroyo turistico di Aruba den Europa.

E posicion di Area Director Europe a wordo ocupa e ultimo 15 añanan pa Tirso Tromp, cu a traha cu gran pasion, entrega y energia. Siguiendo su regreso pa Aruba, Tirso lo tuma e funcion di Senior Business Manager na A.T.A. iniciando dia 1 april 2026, caminda e lo sigui haci un aportacion valioso na e organisacion.

Den su funcion nobo, Quant lo traha di cerca cu e ekipo Europeo y cu partnernan strategico pa sigui reforsa e posicion di Aruba den continente. E enfoke ta riba consistencia di marca ‘Aruba’, lasonan duradero cu partnernan, y tambe atrae huespednan di calidad halto cu por identifica nan mes cu e balornan y caracter di nos isla.

Quant a cuminsa su carera den e sector di hospitalidad na Aruba, trahando cu diferente cadenanan di hotel internacional. Su trabou cuAruba Conservation Foundation (ACF) a hunga un rol importante y a contribui na su conocemente di conservacion di naturalesa y turismo responsabel. Despues cu Quant a muda pa Hulanda, el a ehercediferente funcion entre otro comercial y strategico den hotelnan di ‘business’ y luho, cu a permiti Quant gana experiencia valioso den mercado Europeo. Carl a sigui su carera na A.T.A. como Sales & Marketing Manager Europe, unda cu e lo ocupa e posicion te cu 30 di maart 2026. E combinacion di experiencia internacional y su conexion profundo cu Aruba ta duna un base firme pa su funcioncomo Area Director Europe.

“Ta un honor pa mi pa por tuma e responsabilidad aki. Pa mi, Aruba ta mas cu un destinacion; e ta un luga cu ta brinda un sensacion unicodi bolbe cas. Mi ta contento di por traha hunto cu e ekipo y nospartnernan den Europa y pa sigui forma relacionnan fuerte y un posicionamento cu ta refleha e calidad y balornan di nos isla,” asinaCarl Quant a expresa.

CEO di A.T.A., Ronella Croes, tambe a refleha riba e transicion aki: “Tirso Tromp a representa Aruba na Europa cu pasion y dedicaciondurante hopi aña. Su entrega y amor pa e isla a laga un marca permanente, tanto den nos ekipo como bou di partnernan. Den su funcion nobo e lo sigui contribui di manera significante. Cu Carl Quant nos ta continua riba un base solido. Su manera di traha enfoca riba e hende, su experiencia y su conexion cu Aruba ta duna mi hopi confiansa pa cu e siguiente fase pa Europa, un region clave pa custrategia di diversificacion pa Aruba.”