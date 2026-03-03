Comite Ehecutivo di ODESUR di bishita na organisacion di Panama2026 Presidente di COA Wanda Broeksema ta bishita Panama2026 como miembro di ODESUR

Siman pasa e comite ehecutivo di “Organización Deportiva Suramericana” (ODESUR) tabata presenta na Panama City – Panama pa asina reuni cu e comite organisador di e y ricibi tur informacion di e preparacion pa Weganan Suramericano di Hubentud Panama2026. Aki Presidente di Comite Olimpico Arubano (COA) Sra. Wanda Broeksema tabata presente, como e ta miembro di e Comite Ehecutivo di ODESUR. E bishita aki a dura dos dia largo y intenso di hopi reunion y bishita na diferente cede di operacion y competencia, unda cu por a constata cu tur cos ta riba bon caminda pa un gran evento aki algun siman.