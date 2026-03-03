TEAM SNOR NO A DUNA SERO BLANCO CHENS!

Calabas/Kudawecha – Diasabra ultimo, 28 di februari, net riba e ultimo dia de februari, tabata tin un tremendo “clash” entro dos team rival aya n’e palacio internacional di pega piedra, esta e mundialmente famoso Domino Square Garden. Ta trata nada menos di Team Snor, bou guia indiscutibel dje flamante “Snor” Perez, y e trabuconan di Sero Blanco DT, militando entre nan e dinamico derado di gay di San Juan, e legendario horcado di dobel 6 di tur tempo, Nai Rasmijn!
Cos a habri poco frega pa e ekipo di Sero Blanco, kendenan aparentemente a haya nan cu problema serio den nan sistema di AI (Artificial Intelligence): den “no time” Team Snor ta dilanti cu score di 5 – 0! Wilson di Team Snor ta pone un “witte schoen” te n’e top dje Sero Blanco! E “big white machine” ta cuminsa ranca pocopoco style di motor di diesel y un rato despues cos ta para na 6 – 3 na fabor di Team Snor. Sinembargo, aki Team Snor ta schakel un paar di gear extra y prome cu blink wowo, ya ta yega halftime cu score impresionante di 11 – 4!
Manera custumber, pasapalonan ta skeiro rond completamente gratis pa hungado y publico, mientras cu tin tur oportunidad pa haci foto-shoot, intercambia di strategia y tactica p’e segundo mita di tempo. Tur cos tabata indica cu aki por bien ta cay un masacre n’e team di “White Hill”, pero toch un caminda ta sinti cu e trabuconan di Sero Blanco a cuminsa coy curpa. Dado momento, nan a te asta tribi di pasa “Don Snor himself” un sapato blanco! Despues cu Snor gara un paar di punta y pone score na 14 – 6, Sero Blanco ta bay todo por todo y pocopoco ta corta bentaha te na score di 16 – 11! Aki si Team Snor ta habri un extra bela riba nan yate di placer y cu biento di cuaresma den lomba nan ta move rapidamente pa 20 – 12, caminda despues di un grito di victoria, Roy Sneek ta canta 21 p’e ekipo cu uniform mas copioso den liga! Na un manera convincente, Team Snor ta aplasta Sero Blanco DT cu score final di 21 – 12! Aunke riba papel ta mustra un “walk over”, den un entrevista exclusivo Nelson “Snor” Perez a declara cu den di dos mita Sero Blanco DT a haci nan bida sumamente dificil y semper Sero Blanco lo keda un team di respeta y peligroso! Shonnan, aña a habri candeloso y primintiendo sambombasonan di wega! Keda pendiente!