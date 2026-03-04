[VIDEO] Na Ponton un chauffeur no a ripara e motociclista su dilanti y a dal e y lastra esaki un bon pida!

Diamars anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Ponton, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Nissan Sentra no a ripara un motociclista coriendo na e banda drechi di caminda y a bay dal e y lastr’e un bon distancia prome cu ela para. Debi na e impacto e motociclista a resulta herida mientras tanto e brommer como e auto a keda basta destrui. Na yegada di e ambulans a atende y transporta e motociclista levemente herida pa hospital.