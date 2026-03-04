[VIDEO] Chauffeur a purba huy di un Accidente pero e otro partido a logra par’e riba e brug bieuw

Diaranson den oranan di madruga a drenta informe di un accidente riba e caminda bieuw di Barcadera. Den e dianan aki tin trabaonan di reparacion tumando lugar riba e Green Corridor y tin esaki sera den oranan di anochi forsando e chauffeurnan pasa riba e caminda bieuw cual ta den tur mal estado. Riba e caminda bieuw a sosode un accidente y e chauffeur cu a ocasiona e accidente aki a purba huy pero e otro partido a logra alcanse y bloki’e riba e brug bieuw. Polis a presenta y a manda ambos parido bay bek na e sitio di accidente pa aseguro atende cu nan.