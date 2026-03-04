Diaranson madruga durante patruya polis a nota un auto pasa cu velocidad hopi halto dilanti di Windcreek Casino unda tin un zebrapad, mesora e patruya a bira bay su tras y a logra par’e. Polis a atende hopi severo cun’e y a dun’e un tremendo boet pa e siña di esaki. Ta apenas algun siman pasa un pareha a perde su bida eynan. Chauffeurnan ban trankilo riba nos careteranan.
Polis a logra para chauffeur cu a pasa cu velocidad hopi halto riba L.G. Smith blvd. dilanti Windcreek Casino
