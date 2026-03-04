Reflexion Diaranson 4 Maart 2026.

Manera semper, lanta mainta tempran y gradici nos bon Dios pa tur loke e ta duna nos.
Mientras tin guera otro banda y hopi inocente tambe ta wordo herida y podise fayese, nos mester sera cabes y pidi union, pasobra cos por escala, y henter e mundo por tin problema cu cuminda y combustibel.
Nunca lubida lo sigiente !!
Nos bon Dios no ta descansa, por pasa par di dia of hopi tempo, E ta corda riba nos.
Ser humilde, no kere den gran cos, pasobra despues di e bida aki, ta un panja bo ta bai hiba, cu por ta ni sikiera abo a eskohe !
Tur cos mundano, cas, auto, prenda, panja bunita, ta keda atras pa otro podise bai pleita pa keda cu ne.
Pesey un conseho, laga traha bo testament manera bo ta desea, parti of no, ta bo derecho cu abo tin, segun a tratabo recompensá, tur esaki pa evita famia kibra despues cu bo wowo sera.
Poco dicho pa nos mes.
Flohera ta caba cu metanan cu bo tin den bida.
Miedo ta caba cu bo son̈onan cu bo kier realisa.
Yaloers ta caba cu e paz cu bo mester y ta desea pa biba felis.
Duda ta kita tur bo confiansa cu bo mester pa logra tur bo plannan den bida.