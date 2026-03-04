Awe e sospechoso H. Ruiz a presenta den un Cita cu Fiscal na Ministerio Publico pa responde pa malversacion di fondonanpublico di placa di SSA (Stichting Sportsubsidie Aruba) den e caso conoci como Bromelia.

Siman pasa Corte den Prome Instancia a condena e sospecosoprincipal den e caso Bromelia, e homber K.R.V., pa un castigo di prison di 16 luna, di cual 10 ta condicional, y un periodo di prueba di tres aña.

Durante e investigacion Bromelia a resulta cu e sospechoso Ruiza haci gastonan priva cu e carchi bancario di SSA pa unmontante di mas of menos Afl. 1800. Ademas el a cometefalsificacion. Mientrastanto el a paga e suma menciona back naSSA.

Teniendo cuenta cu su funcion como dirigente di Conseho di Supervision di SSA, Ministerio Publico ta considera e hechonanaki especialmente grave.

Awe Ministerio Publico a ofrec’e un resolucion extrahudicial, cu el a accepta. Ta trata di 100 ora di trabao pa comunidad, un multa di Afl. 1500 y publicacion di e comunicado di prensa aki.

Bromelia

Vandaag vond een Tomzitting plaats in de zaak Bromelia, waarin de verdachte H. Ruiz zich moest verantwoorden voor door hem gepleegde ambtelijke verduistering van geld van de Stichting Sportsubsidie Aruba (SSA).

De hoofdverdachte in Bromelia, de man K.R.V., is vorige week door het Gerecht in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 10 maanden onvoorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar.

Tijdens het onderzoek Bromelia bleek dat verdachte Ruiz privéuitgaven had verricht met de bankpas van de SSA voor een bedrag van ongeveer AWG 1800. Verdachte heeft dit bedrag inmiddels terugbetaald aan de SSA. Daarnaast heeft hij valsheid in geschrifte gepleegd.

Gelet op zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht vande SSA rekent het openbaar ministerie hem dit zwaar aan.

Het openbaar ministerie heeft vandaag een buitengerechtelijke afdoening aangeboden aan de verdachte, dat door hem is geaccepteerd. Het betreft een taakstraf voor de duur van 100 uur, een geldboete van AWG 1500 en deze publicatie.