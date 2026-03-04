E porta blauw: COMISARIO DI POLIS UNIFORMA SR. SILVIO DE MEY: MI TA AGRADECIDO

Oranjestad, ARUBA: Cuerpo Policial Aruba den cuadro di nos 40 aniversario ta inicia cu un seccion
informativo y educativo yama “E porta blauw episodio: E bida di un Polis”. Nos ta para keto un rato y conoce Sr. Silvio de Mey, comisario di polis uniforma.
Inicio di mi carera Policial: Tabata na aña 1983 mi ruman mayor cu a caba su estudio militar e tempo ey, ela encurasha ami pa aplica pa estudio di polis. Tabata di e forma aki inespera mi a tuma e reto, aplica na Warda di Polis bieu na Oranjestad. Asina aki mi carera como polis a cuminsa y awe 41 aña despues ainda mi ta stima mi trabou di sirbi mi Pais. No ta algo cu tabata planea simplemente ela “pop up” e momento ey.
Estudio Policial: Mi a cuminsa opleiding di polis riba 17 september 1984. Durante opleiding di polis mi a conoce e trabou di polis cu hopi disciplina y a traha mi caracter pa e persona cu mi ta awe. Algun materia a bay fastioso pa mi. Pero durante tempo mi a siña hopi cos y poco poco mi a mehora. Tabata mas o menos 1 aña despues mi a termina mi estudio cu exito, asina mes cu e tampo ey e opleiding di polis tabata semi militar. Nan tabata hopi streng e tempo cu semper bo mester tabata prepara. Lesamento y sa bo materia tabata primordial e
Ken ta sr. De mey?: Durante añanan ma siña separa mi bida persona cu trabou. E no ta facil si! Pero bo tin cu hacie vooral pa e funcion di polis. Den mi tempo liber mi ta dedica na core wak naturalesa. Mi tin mi Jeep pa asina core y admira naturalesa, wak e bahada di solo, bay lama sambuya un rato Tambe mi ta gusta wak hopi documentario asina mi ta tuma tempo pa mi mes. Mi tin contacto tambe cu ex-polisnan na unda nos ta sinta bebe te y combersa un rato. Asina aki mi ta separa mi mes pa cu trabou y disfruta cada momento cu mi por cu ta hopi importante pa mi.
1986: Prome cu Cuerpo Policial Aruba a nace mi tabata forma parti di Cuerpo Policial Antiyas Hulandes.
Despues cu nos a termina nos estudio nos tabata tin e escogencia of nos ta keda Aruba of nos ta bay Antiyas, esaki den porta cu Aruba ta bay haya su Status Aparte. Nos tabata mas o menos 200 polis so; incluiendo nos klas, a dicidi di keda Aruba y lanta Cuerpo Policial Aruba ariba 1 januari 1986. Algun polis di Antiyas a bin traha na Aruba pero mayoria di nos como polis Arubiano a keda Aruba. E no tabata facil na prome instante, nos tabata hopi hoben y a madura hopi trempan pa motibo di e cambio nobo aki. E ta un gevoel hopi bon pero cu
reto pasobra nos tabata tin nos mesun altocomisario, nos propio identidad y imagen. Algo nobo pa Aruba y pa mi!
1 januari 1986 (Status Aparte): Sectie Surveillance Dienst Buitendistricten (Santa
Cruz/Noord/Strandpolitie 1991- 1992: Sectie Surveillance Oranjestad: agent eerste klasse;
1992-2001: Sectie Jeugd en Zeden Politie: brigadier/ brigadier eerste klasse;
2001-2009: Bureau Interne Zaken en Onderzoek (BIZO): hoofdagent/ hoofdagent eerste klasse;
2009-2012: cu rango di onderinspector/onderinspecteur eerste klasse y cu meestertitel di UvA, mi a
cuminsa cu e studie di Nederlandse Politie Academie (Executive Master Tactical Policing major in
leadership): pero durante di estudio mi a carga e rango di Inspector den opleiding, tabata un estudio dual traha y studia cu a tuma lugar entre Hulanda y Aruba, despues a finalisa cu esaki na 2012 mi por carga e titulo EMTP patras di mi nomber cu ta un titulo reconoci pa NVAO; despues mi a sigui traha den KPA como Inspector di polis);
2012-2015: Coordinador di ploeg na Warda di Oranjestad (Inspector di Polis);
2015-2017: District chef Oranjestad (Inspector/Inspector eerste klasse);
2017-2018: District Chef Santa Cruz (Inspector eerste klasse);
2018-2023: Hoofd Staf Korpschef (HSKC: Hoofd inspector of Chief of Staff);
2023- 2025: Waarnmend Hoofd Algemene Politie Dienst (hoofd inspector/waarnemend Commissaris van Politie); Unit Narcotica ta resorta bao di mi persona te cu awo.
2025 – pa awe: Hoofd Algemene Politie Dienst (Comisario di Polis uniforma)
Sirbiendo nos comunidad: Un victima no tin un voz y ami ta e voz pa nan. Esaki ta yena mi cu satisfaccion pasobra mi a traha riba casonan hopi grandi na fabor di e victima. Mi ta traha pa mi Pais y na unda cu mi por yuda mi ta yuda mesora! Esey ta e miho gevoel cu mi ta sinti haciendo e trabou aki.
Vision pa e funcion: Como comisario di Polis tin diferente reto pero un di nan ta, comunidad ta crece, hende su mentalidad ta cambia, nos ta haya hende di otro Pais tambe ta bin biba aki, generacion ta pensa otro cu esun di awo. Tin hopi diferencia y ta un reto pa ta un lider, pero esey no ta kita afo cu nos mester keda mantene nos Pais
sigur! Pa nos preveni delitonan no wordo cometi localmente. Seguridad mester wordo garantiza tur dia y esey ta mi reto y lo percura esey tur dia.
Trabou di Polis: E trabou aki tin su retonan, peliger pero e ta bunita tambe. Nos tey, nos ta yuda un otro persona su su problema of pa esun cu no tin voz. E ta un trabou hopi nomble, mester probecha di e momentonan bon y bunita cu tin den Polis, pasobra problema ta bin di mes. Pero e cosnan bunita ta esun cu haci e trabou aki uno nomble!
Trayectoria Policial: Mi a drenta polis cu 18 aña. Mi ta un di e polisnan cu a pasa den tur e rangonan for di aspirant te cu awe comisario. Bo tin cu tene na e momentonan cu presenta, sigui bo metanan y bo ta logra!
Probecha di tur e oportunidad cu e Cuerpo ta duna bo, pa asina bo sigui crece. Pone bo metanan, sigui padilanti y logra. Si, abo kier traha un carera policial e ta posibel, djis pone bo pasion den bo trabou.
Mi ta yama danki: Danki na altocomisario Arnhem, Gobierno di Aruba pa kere den mi cu awe mi ta den e posicion aki di comisario. Mi ta sinti mi mes hopi pasiona pa haci e trabou aki y cu yen energia. E grupo grandi di hobennan polis ta esun cu ta dunami energia pa asina sigui brinda e mihor dimi.
E sosten di famia: Semper mi ta agradecido pa tur persona cu a sostene ami. Pero mas aun mi famia cu semper tabata tey pa ami. Nan ta esun cu ta soporta un tiki mas dimi ausencia of yega cas cu un poco beis. Nan ta esun cu tey pa ami. Mi ta hopi agradecido na mi yiunan cu semper tabata tey. Cada polis tin nan sosten y mi sosten ta
mi yiunan. E ta bon y importante pa busca un refugio y bo famia ta e refugio. Semper busca un bon amigo of un bon colega. E ta yuda bo den bo carera policial!
E porta blauw, episodio: E bida di un polis, ta sigui cu mas seccion pa asina nos comunidad por biba un tiki mas di serca di nos hendenan, e agente policial cu despues di pasa e porta blauw ey tambe ta un persona, un cuidadano di nos Pais. Un cuidadano policial cu un storia bunita pa conta nos comunidad.