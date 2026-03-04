 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 6, 12, 16 y 19 di maart 2026

Corte di Prome Instancia 6 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

D.D.S.L.

U.R.F.

C.M.M.

D.R.W.

E sospechosonan ta wordo acusa di secuestro y maltrato pisa riba 24 di juli2025.

14.00

I.J.P.

Pro forma/regie. P. ta wordo acusa di asesinato y posesion di arma di candela riba 23 di augustus 2025.

14.00

A.J.A.G.

Pro forma. G. ta wordo acusa di violacion di ley di droga riba 19 di november 2025.

14.00

J.R.S.

Pro forma. S. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor di edad entre 25 y 28 di februari 2025.

14.00

D.A.C.O.

Pro forma. C.O. ta wordo acusa di maltrato grave, destruccion y ladroniciariba 25 di oktober 2025.

Corte di Prome Instancia 12 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

N.J.J.A

A. ta wordo acusa di destruccion y maltrato riba 10 di oktober 2024.

09.15

C.J-P.F.

Z.T.P.V.

F. ta wordo acusa di ladronicia riba 5 di januari 2026, riba 10 di december2025, 13 di september 2025 y 15 di november 2025 y di kiebro y ladroniciariba 8 di augustus 2025. F. y P.V.  ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 17 di september 2025.

11.30

S.T.G.

T.G. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 6 di januari 2026.

13.30

V.M.M.S.

M.S. ta wordo acusa di menaza cu crimen riba 28 di november 2024.

14.00

R.A.Q.

Q. ta wordo acusa di maltrato riba 19 di februari 2023, maltrato y menazaentre 10 di januari 2025 te 21 maart 2025, maltrato cu lesion grave riba 12 di juni 2025 y di cendemento di candela y maltrato y menaza riba 27 di september 2025.

15.30

J.S.O.

S.O. ta wordo acusa di a maltrato di su mes pareha riba 13 di oktober 2024, dor di dal e varios biaha cu cuchio na su curpa y corte/stake varios biaha cu e cuchio na su man.

Corte di Prome Instancia 16 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.15

M.V.

R.R.G.D.

Uitspraak.

Corte di Prome Instancia 19 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

T.M.P.

M.P. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 6 di februari 2025.

10.00

J.A.M.

M. ta wordo acusa di maltrato riba 27 di oktober 2024.

10.25

F.D.G.

G. ta wordo acusa di maltrato cu un arma y menaza cu morto riba 10 di mei 2025.

11.00

J.V.R.P.

R.P. ta wordo acusa di maltrato y menaza cu morto riba 14 di november2025

13.30

E.J.L.S.

L.S. ta wordo acusa di menaza cu morto riba 14 di november 2025

14.05

S.S.E.B.

B. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 9 di april 2024. 15.00

15.00

M.E.C.

C. ta wordo acusa di maltrato cu arma y destruccion riba 3 di april 2025.

