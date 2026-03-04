Esaki lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 6, 12, 16 y 19 di maart 2026

Corte di Prome Instancia 6 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
D.D.S.L.
U.R.F.
C.M.M.
D.R.W.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di secuestro y maltrato pisa riba 24 di juli2025.
|
14.00
|
I.J.P.
|
Pro forma/regie. P. ta wordo acusa di asesinato y posesion di arma di candela riba 23 di augustus 2025.
|
14.00
|
A.J.A.G.
|
Pro forma. G. ta wordo acusa di violacion di ley di droga riba 19 di november 2025.
|
14.00
|
J.R.S.
|
Pro forma. S. ta wordo acusa di abuso sexual di un menor di edad entre 25 y 28 di februari 2025.
|
14.00
|
D.A.C.O.
|
Pro forma. C.O. ta wordo acusa di maltrato grave, destruccion y ladroniciariba 25 di oktober 2025.
Corte di Prome Instancia 12 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
N.J.J.A
|
A. ta wordo acusa di destruccion y maltrato riba 10 di oktober 2024.
|
09.15
|
C.J-P.F.
Z.T.P.V.
|
F. ta wordo acusa di ladronicia riba 5 di januari 2026, riba 10 di december2025, 13 di september 2025 y 15 di november 2025 y di kiebro y ladroniciariba 8 di augustus 2025. F. y P.V. ta wordo acusa di ladronicia di un turista riba 17 di september 2025.
|
11.30
|
S.T.G.
|
T.G. ta wordo acusa di posesion di marihuana riba 6 di januari 2026.
|
13.30
|
V.M.M.S.
|
M.S. ta wordo acusa di menaza cu crimen riba 28 di november 2024.
|
14.00
|
R.A.Q.
|
Q. ta wordo acusa di maltrato riba 19 di februari 2023, maltrato y menazaentre 10 di januari 2025 te 21 maart 2025, maltrato cu lesion grave riba 12 di juni 2025 y di cendemento di candela y maltrato y menaza riba 27 di september 2025.
|
15.30
|
J.S.O.
|
S.O. ta wordo acusa di a maltrato di su mes pareha riba 13 di oktober 2024, dor di dal e varios biaha cu cuchio na su curpa y corte/stake varios biaha cu e cuchio na su man.
Corte di Prome Instancia 16 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.15
|
M.V.
R.R.G.D.
|
Uitspraak.
Corte di Prome Instancia 19 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
T.M.P.
|
M.P. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona riba 6 di februari 2025.
|
10.00
|
J.A.M.
|
M. ta wordo acusa di maltrato riba 27 di oktober 2024.
|
10.25
|
F.D.G.
|
G. ta wordo acusa di maltrato cu un arma y menaza cu morto riba 10 di mei 2025.
|
11.00
|
J.V.R.P.
|
R.P. ta wordo acusa di maltrato y menaza cu morto riba 14 di november2025
|
13.30
|
E.J.L.S.
|
L.S. ta wordo acusa di menaza cu morto riba 14 di november 2025
|
14.05
|
S.S.E.B.
|
B. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia riba 9 di april 2024. 15.00
|
15.00
|
M.E.C.
|
C. ta wordo acusa di maltrato cu arma y destruccion riba 3 di april 2025.