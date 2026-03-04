Chauffeur di Toyota Vitz no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Toyota Altezza

Diaranson atardi a drenta informe di un accidente na Solito, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Toyota Vitz no a regula su velocidad ni a mantene su distancia y a bay dal tras di e Toyota Altezza su dilanti. Afortunadamente e impacto no tabata fuerte y ningun hende a resulta herida.

