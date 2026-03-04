Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu un mucha di 7 aña herida na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Nissan March no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Honda Civic cu tabata su dilanti, den cual tabata tin un mucha di 7 aña aden cu a resulta herida cu dolor di nek y lomba. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha pero e mayornan no tabata desea pa e bay hospital.
Mucha di 7 aña herida den un accidente na Sabana liber
Diaranson atardi a drenta informe di un accidente cu un mucha di 7 aña herida na Sabana Liber, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Nissan March no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Honda Civic cu tabata su dilanti, den cual tabata tin un mucha di 7 aña aden cu a resulta herida cu dolor di nek y lomba. Na yegada di e ambulans nan a atende e mucha pero e mayornan no tabata desea pa e bay hospital.