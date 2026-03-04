Helicopter di Guarda Costa a yuda un dama Hulandes Europeo sali for di Lagun Banda Bou despues di a dwal

Diamars anochi, poco despues di e bahada di solo, e Maritiem Operation Centrum (MOC) di Guarda Costa a ricibi un peticion pa asistensia di Cuerpo Policial di Curaçao. E tabata un muhe Hulandes Europeo (turista) cu a tuma contacto cu polis despues di cu e a perde den su caminda durante un canamento banda di Lagun, Banda Bou, y no por a haya su manera pa sali. Afortunadamente e tabata cu su telefon mobil cu suficiente bateria pa informa di su situacion. Despues di a risibi e notificacion, e MOC a tuma contacto inmediatamente cu un helicopter di Guarda Costa cu tabata na patruya na e momentonan ey. E ruta di e helicopter a cambia y a tuma ruta pa Lagun. Durante e actividat, e polis a keda na contacto telefonico cu e persona te cu e helicopter a yega na e lugar. Ela wordo localisa rapido y a wordo trasporta cu helicopter te Hato, unda Polis a tuma su responsabilidad pa asistensia y percura pa e dama yega su destino.