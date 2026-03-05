[VIDEO] Den un accidente un dama a desvia perde control dal baranca y bolter ser saca for di auto

Diaranson anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Ser’i Teishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a bin haya e dama chauffeur benta riba caminda y a atende pa sla na man y cara. Nan a atende y a transporte pa hospital. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e dama chauffeur di e Daewoo Boon tabata na banda drechi di caminda ora ela topa un auto sin lus ela desvia bay na man robes perde control bay banda drechi dal riba baranca canto di caminda bolter bay cay bek riba su 4 wielnan. Den e boltermento e dama lo a ser saca for di auto y benta riba caminda.