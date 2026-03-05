Reflexion Diahuebs 5 Maart 2026.

Awe Diahuebs 5 Maart, otro dia cu por bira un exito total, un día pa por gosa full e dia. Un día bendiciona.
Nos lo kier gradici nos bon Dios, y pidie tur bendicion, tur protecion, tur loke e kier duna nos y su bondad eterno.
Mi kier pa nos tur hasi un peticion mundial, un petición den union cu henter mundo, unda cu nos ta pidi pa un union pa resa pa un paz mundial.
Nos mester e union aki.
Nos mester tene cuenta cu e bunita mundo cu Tata a regala nos, wordo conserva, wordo protehi, pa no mas bomnan fatal cu tin ta wordo usa actualmente.
Hendenan inocente ta keda vicima.
Paisahenan cu ta un bunitesa, monumentonan. Ta ser destrui.
Pueblonan sin cas cu a wordo destrui.
Cuanto hende sin awa pa bebe, sin coriente!
Cuanto mas mester sufri ??
E problema ta keda e bendita petrolio.
Hopi miyones tin den wega !
E mundo ta sufri masha hopi mes.
Tur ta tras di e oro preto.
Tur kier bira biyonario.
E pueblonan ta keda pober, keda sufri.