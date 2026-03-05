Diahuebs madruga a drenta informe di un caso di kiebro cu ladronicia na Hamaka sidewalk cafe, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un adicto ambulante cu a drenta horta na e lugar. Polis a tuma e keho y a pasa esaki pa recherche.
Kiebro y ladronicia na un sidewalk cafe na Linear park
