Bomberonan a bay Tarabana pa ex-Golden Gate na candela

Diahuebs mainta a drenta informe di un candela na ex- Golden Gate, mesora a dirigi tanto polis como unidadnan di bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un candela di poco yerba cu sushi dilanti e lugar cu ta na candela y ta garando e front di e lugar. Na yegada di bombero mesora a combati e candela aki y a logra domina y paga esaki mesora. En berdad e candela a gara un parti di e front pero nada di paden.

