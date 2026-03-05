Cla pa inicia nan carera policial 29 STUDIANTE A HURAMENTA Y 14 POLIS A RICIBI NAN DIPLOMA DI LIDERAZGO

Noord, ARUBA: Awe diahuebs mainta a tuma lugar un ceremonia protocolario den e ballroom den Double Down na J.E. Irausquin Blvd. Den presencia di Minister di Husticia, Integracion y Transporte Publico mr. Arthur Dowers, altocomisario di Polis drs. Ramon Arnhem, Hefe di Scol di Polis E.J. Watty Vos sr. Sherina Arrindell, famia y coleganan a huramenta 29 studiante di Polis tambe entrega di diploma na 14 agente policial cu a termina nan estudio di liderazgo cu exito.

Tabata despues di mas o menos 1 aña di ehercisio pisa tambe conocimento di leynan, 29 studiante di klas MBO nivel 4 2024 y 2025 a huramenta. Esaki ta e prome parti di nan estudio pa asina nan por subi caya pa stage. E ta un estudio di 4 aña na unda cu nan mester pasa diferente pruebanan como parti di nan estudio policial.

Alabes 14 agente policial cu a sigui nan estudio di liderazgo a termina esaki cu exito despues di a pasa diferente pruebanan pisa pa asina preparanan pa nan por ta lidernan nobo den nos organisacion. Responsabilidad tambe ta crece mas aun y awor nan ta prepara pa esaki.

“Nos ta keda construi un Cuerpo fuerte, nos tin mas man, mas wowo pa e seguridad di e pueblo, e studiante nobo no ta cla ainda, nan falta pero bou di bon guia y bon norma di Polis nos lo mira bon resultado” tabata palabranan di Minister di Husticia Arthur Dowers.

“Kisas bo ta haya mas strepi of subi di rango, pero ta un Polis integro, duna respet y tin e norma cu balornan halto ta haci bo un bon Polis. Masha pabien na tur studiante cu a huramente awe tambe na e agentenan policial cu a ricibi nan diploma, boso a traha duro pa esaki!” tabata palabranan di altocomisario Arnhem masha orguyoso di mira desaroyo positivo den nos Cuerpo.

Danki na e famia di cada studiante- y agentenan policial pa nan sosten y apoyo, sin boso esaki no lo ta posibel.

Di parti Cuerpo Policial Aruba masha pabien cu e logro aki!