Aruba Tourism Authority a honra Ewald Biemans pa 45 aña di dedicacion na ITB Berlin

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) cu gran honor a reconoce Ewald Biemans pa su dedicacion remarcabel y tur e añanan cu el a inverti promoviendo Aruba na Europa. E momento special aki a pasa durante e presencia di Aruba na ITB Berlin, hunto cu hopi partner di e industria, y den conmemoracion di 40 aña di Status Aparte, 50 aña di nos Himno y Bandera y e di 60 aniversario di ITB.

E aña aki ta marca e di 45 biaha cu Ewald a participa na ITB, un logro cu ta demostra su compromiso constante. For di aña 1981 cu ela bini pa prome biaha na ITB, Ewald a sigui defende y representa Aruba cu diligencia den mercado Europeo.

Pa conmemoracion di e logro aki, A.T.A. a presenta Ewald cu un regalo unico: un par di ‘cufflinks’ traha for di mecanismo diholoshinan recicla. E diseño ta simbolisa e balornan cu Ewald ta representa: sostenibilidad, disciplina, estilo y un habilidadexcepcional pa “run that business like clockwork.” Rond di amigonan, coleganan y partnernan di e industria, Ewald tabata evidentemente emocional pa e reconocemento y a responde calurosamente: “Otro aña mi lo tey bek.”

A.T.A. ta gradici Ewald Biemans sinceramente pa tur e decadanan di dedicacion constante y contribucion cu el a y lo sigui duna na promocion di Aruba na nivel mundial.

Tocante ITB

Como un di e ferianan di turismo mas grandi y importante di mundo, Internationale Tourismus Börse (ITB) ta ofrece un plataforma global pa destinacionnan conecta directo cu partnernan clave, aerolineanan, operadornan di tour, y medionan di comunicacion. Pa Aruba, ITB ta hunga un rol vital den fortalecemento di su posicion como un destinacion di calidad, mientras cu ta sigui sostene un crecemento balansa y sostenibel. Europa ta un mercado esencial den e strategia di diversificacion di Aruba. E aña aki, delegacion di Aruba, forma pa A.T.A., AHATA, y 11 diferente partner di hotel y DMC, a tene un programa intensivo di reunionnan cu partnernan Europeo pa fortalece relacionnan strategico.