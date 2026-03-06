[VIDEO] Accidente cu hende herida despues di otro accidente na Tanki Leendert

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente dilanti Torino Sportsbar na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu un chauffeur di un Hyundai a bay desvia na banda robes di e caminda pa evita impacto riba un auto cu a subi caminda sin duna preferencia y ora cu ela desvia a topa cu un Nissan Note di trafico contrario cu a dal den dje. Un rato despues un otro auto un Kia Celtos a bin dal riba e Nissan Note. Debi na e impacto aki un persona den e Celtos a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima. Polis a detene e chauffeur di e Hyundai ya cu ela nenga haci e test di alcohol y bay cun’e na warda di polis pa ayanan haci e test.