Accidente unda un auto a bolter y cu su chauffeur a resulta herida na Pos Chikito

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di e Honda Fit yegando e crusada “T” cu velocidad halto no a logra bira bon y a bay dal riba e Hyundai Accent contrario y a bolter. Debi na e impacto y bolter e chauffeur di e Fit a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende y transporta e victima pa hospital. Esnan den e Hyundai Accent afortunadamente no a resulta herida.