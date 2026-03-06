Turista riba dia di su cumpleaños for di tempran ela bebe te cu no por a para riba su pianan!

Diabierna madruga a drenta informe di cu tin un hende benta banda di un mata y cu ni por para riba su pianan na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un turista cu riba e dia di su cumpleaños a opta pa celebra consumiendo alcohol for di tempran y a bebe asina hopi cu e no por a ni para riba su pianan mas. Na yegada di e ambulans a topa cu e homber aki cu a intoxica su mes cu hopi alcohol. Ambulans a atende y a transporte pa hospital.