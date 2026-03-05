Ekipo di preparadornan fisico di COA ta sigui cu cursonanan di capacitacion tecnico Entrenador Adolfo Gallego Salas ta duna curso di entrenamento y capacidadnan fisico

Despues di a ricibi un curso virtual algun siman pasa, ekipo di preparadornan fisico di Comite Olimpico Arubano (COA) a ricibi un curso di entrenador Adolfo Gallego Salas di Colombia. Adolfo cu ta di bishita na aruba, ta entrenador di hisamento di peso tambe ta traha como preparador fisico pa diferente deporte na Colombia. Algun aña atras Adolfo tabata na Aruba como entrenador di e federacion di hisamento di peso “Aruba Amateur Weightlifting Association” (AAWA) unda a logra resultado historico pa Aruba hunto cu atleta Joel Kuiperi, logrando un medaya di plata na e Weganan Suramericano Cochabamba2018.
Durante dos sesion na COA, e grupo a ricibi curso cu a trata diferente topico importante pa entrenamento fisico. A trata e tema di organisa un plan di entrenamento di preparacion fisico, cu ta conecta cu e necesidad di compronde e diferente capacidadnan fisico y condicional di cada atleta, cu por diferencia a base di e deporte cu ta practica. E capacitacion aki ta sirbi pa asina por eleva e nivel di e preparadornan fisico cu ta continua traha cu tur atleta cu tin bista riba partipacion na e Weganan cu tin pa e Ciclo Olimpico.
COA ta gradici Adolfo pa su tempo y conocemento comparti cu sigur lo yuda nos entrenadornan sigui desaroya nos atletanan di TEAMARU.