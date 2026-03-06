Reflexion Diabierna 6 Maart 2026.

Un dia grandi, pasobra dia di relaha ta den porta y hopi ta contento, tanto trahadornan y sigur tur e hobennan cu ta bai scol.
Di diahuebs caba maestro y maestranan ta sinti cambio den nan actitud.
Nos no ta lubida nos majornan.
Prome nos sigi nos kier gradici nos bon Dios pa e bunita día y sigur un siman di labor cu a caba di sera.
Bida no ta facil, pero cada lucha pa bai dilanti ta un empuje cu ta hasi nos mas fuerte pa nos futuro.
Nos sa cu hopi famia ta struggle cada dia y nos deber ta pa juda unda cu por, locual Sen̈or a sinja nos.
Nos mester sigi lucha, pasobra tin dianan hopi alegre na caminda.
Mane Tata ta sinja nos pa no perde speransa, paso leuw aya den e tunnel tin un lus ta aserka.
Bo dolor di awe ta e fortalesa di bo pa mayan.
Maske e caminda a bira smal, bo mester sigi lucha pa bo jega unda bo kier ta.
Keda balente, keda fuerte, pa logra bo metanan un dia sigur.
Corda semper cu nos bon Dios nunca ta lubida nos.
Un dia lo bo ripara cu tur bo esfuerso no tabata envano.