Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 13, 16, 20 y 27 di maart 2026.

Corte di Prome Instancia 13 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
14.00
|
E.J.G.
|
Pro forma. G. ta wordo acusa di a viola ley di droga y posesion di un arma di candela den e periodo di 22 di mei 2025 te 27 november 2025.
|
14.00
|
E.J.D.P.
R.I.G.N.
O.R.M.D.
R.D.F.R.
A.R.M.
|
Pro forma. E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 28 di november 2025.
|
14.00
|
J.L.P.
|
Pro forma. P. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela, venta di cocaina y violacion di ley di droga den e periodo di prome di juni 2024 y 2 di december 2025.
Corte di Prome Instancia 16 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
E.B.A.A.
J.S.O.
|
A. y S.O. ta wordo acusa di importacion di cocaina y marihuana, preparacionnan pa traficacion di cocaina y posesion di arma di candela den e periodo di 8 di juni 2024 y 3 di oktober 2025.
Corte di Prome Instancia 20 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
D.J.M.E.
|
E. ta wordo acusa di violacion di un persona riba 15 di juni 2019. Tambe e ta wordo acusa di stalking, di hacking di un computer y di violacion sexualden e periodo di januari 2021 y fin di oktober 2022.
|
14.00
|
M-A.C.K.
S.A.F.
A.J.L.L.
|
Pro forma. E sospechosonan ta wordo acusa di violacion di ley di droga den e periodo di prome di november 2025 y 5 di december 2025.
|
14.00
|
M.S.A.R.
|
Pro forma. A.R. ta wordo acusa di venta di cocaina den e periodo di 15 di oktober 2025 te 12 di december 2025.
Corte di Prome Instancia 27 maart 2026
|
Horario
|
Sospechoso
|
Acto Castigabel
|
08.30
|
D.A.T.
E.M.T.
|
E sospechosonan ta wordo acusa di a viola di ley di droga di prome di januari 2025 te 9 di oktober 2025.
|
10.00
|
E.D.C.
|
C. ta wordo acusa di ladronicia na december 2025