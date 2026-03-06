 Posted in INCIDENTE

Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 13, 16, 20 y 27 di maart 2026.

Corte di Prome Instancia 13 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

14.00

E.J.G.

Pro forma. G. ta wordo acusa di a viola ley di droga y posesion di un arma di candela den e periodo di 22 di mei 2025 te 27 november 2025.

14.00

E.J.D.P.

R.I.G.N.

O.R.M.D.

R.D.F.R.

A.R.M.

Pro forma. E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 28 di november 2025.

14.00

J.L.P.

Pro forma. P. ta wordo acusa di posesion di un arma di candela, venta di cocaina y violacion di ley di droga den e periodo di prome di juni 2024 y 2 di december 2025.

Corte di Prome Instancia 16 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

E.B.A.A.

J.S.O.

A. y S.O. ta wordo acusa di importacion di cocaina y marihuana, preparacionnan pa traficacion di cocaina y posesion di arma di candela den e periodo di 8 di juni 2024 y 3 di oktober 2025.

Corte di Prome Instancia 20 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

D.J.M.E.

E. ta wordo acusa di violacion di un persona riba 15 di juni 2019. Tambe e ta wordo acusa di stalking, di hacking di un computer y di violacion sexualden e periodo di januari 2021 y fin di oktober 2022.

14.00

M-A.C.K.

S.A.F.

A.J.L.L.

Pro forma. E sospechosonan ta wordo acusa di violacion di ley di droga den e periodo di prome di november 2025 y 5 di december 2025.

14.00

M.S.A.R.

Pro forma. A.R. ta wordo acusa di venta di cocaina den e periodo di 15 di oktober 2025 te 12 di december 2025.

Corte di Prome Instancia 27 maart 2026

Horario

Sospechoso

Acto Castigabel

08.30

D.A.T.

E.M.T.

E sospechosonan ta wordo acusa di a viola di ley di droga di prome di januari 2025 te 9 di oktober 2025.

10.00

E.D.C.

C. ta wordo acusa di ladronicia na december 2025

