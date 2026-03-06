 Posted in INCIDENTE

Atrobe turista ta accidenta cu un electric bike na Schotlandstraat

Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Schotlandstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima cu a fractura su enkel y a transporte pa hospital.

