Posted in INCIDENTE Atrobe turista ta accidenta cu un electric bike na Schotlandstraat 12:30 March 6, 2026 Leave a comment Diabierna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Schotlandstraat, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima cu a fractura su enkel y a transporte pa hospital.