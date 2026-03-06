 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Accidente pa falta di preferencia na e crusada Middenweg cu Waterweg

14:52  March 6, 2026

Diabierna atardi a drenta informe di un accidente na e crusada Middenweg cu Waterweg, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a bin compronde cu ningun hende a resulta herida y a sigui nan rumbo. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e Honda biniendo den Middenweg no a duna preferencia na e Kia Picanto bayendo zuid preferencia y a dal e dama den e Picanto. Na prome instante a kere cu e dama chauffeur den e Picanto ta herida pero esey no tabata e caso aunke e impacto tabata net na su banda.

