13 Partisipante na Promé Formashon Militar ta risibí nan Barèt Militar [🇦🇼🇳🇱🇺🇸]

Na Fort Amsterdam, Willemstad, riba djabièrne 6 di Mart, 13 partisipante di e Promé Formashon Militar (EMV), a keda risibi ku un Warda di Honor. Nan entrenamentu a keda klousurá na un forma tradishonal ku un marcha final di 25 kilometer, ku a tuma lugá den e mardugá di djaweps pa djabièrne. Na yegada na Fòrti nan ta kambia nan barèt di entrenamentu pa e barèt di un Militar den Sevisio. Durante huramentashon Gobernador di Kòrsou tabata presente i tambe Komandante di Fosanan Naval den Region Caribe.

Na e ehrsisio final nuebe partisipante di Kòrsou i sinku di Aruba a partisipá, kaminda tabata tin dos hende muhe. Durante e eherisio aki e partisipantenan a risibí di e Formashon aki e oportunidat di apliká e konosementu i e habilidatnan ku nan a risibí durante e formashon, den un forma di un senario mas realístiko posibel. E ehersisio a tuma lugá na diferente lokalidatnan na Kòrsou, tal manera na Wacao, Boka Santu Pretu, Ronde Klip, Malpais i Daou. E ehersisio final a keda klousurá ku un marcha di 25 kilometer. Durante e ultimo kilometernan e partisipantenan a keda sostené musikalmente pa e tambureronan i supladónan di flouta, di Kuerpo di Marina. Na nan destino final Fort Amsterdam nan a risibí nan barèt ofisial di Militar. Esaki den presensia di nan famia i amigunan.

Mas ku 300 kandidato a mèlldu aña pasá pa e formashon pa bira Militar di Caribe. Di nan 32 kandidato a slag pa e prosedura rígido di selekshon i a kuminsá na ougùstùs 2025 ku nan formashon. Durante 7 luna di tempu e kandidatonan a siña durante e formason pisá i intensivo, entre otro habilidatnan militar, teknikanan di lucha, i kon pa anda ku armanan militar.

Despues di alkansá nan formashon, e Militarnan di Caribe ta keda ubiká den diferente funshon operashonal na Kòrsou i Aruba. Nan por haña diferente tarea, di sirbi komo kontrol di seguridat di akseso te ku mantenshon di òrdu públiko i seguridat, riba petishon di outoridatnan lokal. Tambe nan ta partisipá den ehersisionan pafo di Kòrsou i Aruba i nan ta trein huntu ku diferente partner di siguridat. E militarnan di Caribe ta keda empleá pa Ministerio di Hustisia di Kòrsou i desplegá pa Ministerio di Defensa den Region Caribe. E mas di 220 militarnan di Caribe huntu ta forma un unidat operashonal klave di Ministerio di Defensa.

13 deelnemers Eerste Militaire Vorming ontvangen militaire baret

Op Fort Amsterdam, Willemstad zijn op vrijdagochtend 6 maart 13 deelnemers van de Eerste Militaire Vorming (EMV) met een erehaag verwelkomd. Hun opleiding werd traditioneel afgesloten met een eindmars van 25 kilometer, die in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond. Bij aankomst op het fort wisselden ze hun opleidingsbaret in voor de operationele militaire baret. Bij de beëdiging waren de gouverneur van Curaçao en de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied aanwezig.

Aan de eindoefening namen negen deelnemers uit Curaçao en vijf uit Aruba deel, waaronder twee vrouwen. Tijdens deze oefening kregen de deelnemers van de EMV de gelegenheid om de kennis en vaardigheden die zij tijdens hun opleiding hebben opgedaan, toe te passen in een zo realistisch mogelijk scenario.

De oefening vond plaats op verschillende locaties op Curaçao, zoals Wacao, Boka Santu Pretu, Ronde Klip, Malpais en Daou. De eindoefening werd afgesloten met een 25 kilometer lange mars. In de laatste kilometers werden de deelnemers muzikaal ondersteund door de tamboers en pijpers van het Korps Mariniers. Op hun eindbestemming Fort Amsterdam ontvingen zij hun officiële militaire baret in het bijzijn van familie en vrienden.

Meer dan 300 kandidaten meldden zich vorig jaar aan voor de opleiding tot Caribisch militair. Van hen slaagden 32 kandidaten voor de strenge selectieprocedure en startten in augustus 2025 met hun opleiding. In zeven maanden tijd leerden de kandidaten tijdens de zware en intensieve opleiding onder andere militaire basisvaardigheden, gevechtstechnieken en het omgaan met militaire wapens.

De Caribische militairen worden na het behalen van hun opleiding geplaatst in diverse (operationele) functies op Curaçao en Aruba. Zij kunnen verschillende taken krijgen, van toegangsbewaking tot het handhaven van de openbare orde en veiligheid op verzoek van de lokale autoriteiten. Ook nemen ze deel aan oefeningen buiten Curaçao en Aruba en trainen ze samen met verschillende veiligheidspartners. De Caribische militairen zijn in dienst bij het Ministerie van Justitie van Curaçao en zijn te werk gesteld bij Defensie in het Caribisch gebied. De ruim 220 Caribische militairen vormen samen een belangrijke operationele eenheid van defensie.

13 Participants of First Military Training Receive Military Berets

On Friday morning, March 6th, 13 participants of the First Military Training (EMV) were welcomed by a guard of honor at Fort Amsterdam in Willemstad. Their training traditionally concluded with a 25-kilometer final march, which took place overnight. Upon arrival at the fort, they exchanged their training berets for operational military berets. The Governor of Curaçao and the Commander of the Navy in the Caribbean were present at the swearing-in ceremony.

Nine participants from Curaçao and five from Aruba participated in the final exercise. During this exercise, the EMV participants had the opportunity to apply the knowledge and skills they acquired during their training in a scenario as realistic as possible.

The exercise took place at various locations on Curaçao, such as Wacao, Boka Santu Pretu, Ronde Klip, Malpais, and Daou. The final exercise concluded with a 25-kilometer march. During the final kilometers, the participants were musically accompanied by the drummers and pipers of the Marine Corps. At their final destination, Fort Amsterdam, they received their official military berets in the presence of family and friends.

More than 300 candidates applied last year for the Caribbean military training program. Thirty-two of them passed the rigorous selection process and began their training in August 2025. During the seven-month intensive training program, the candidates learned basic military skills, combat techniques, and the handling of military weapons, among other things.

After completing their training, the Caribbean military personnel will be assigned to various (operational) positions on Curaçao and Aruba. They may be assigned various tasks, from access control to maintaining public order and safety at the request of local authorities. They also participate in exercises outside Curaçao and Aruba and train with various security partners. The Caribbean military personnel are employed by the Curaçao Ministry of Justice and are deployed to the Ministry of Defense in the Caribbean. The more than 220 Caribbean military personnel together form an important operational unit of defense.