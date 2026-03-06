SER ontvangt eerste brede peiling naar inclusie op werkvloer

WILLEMSTAD, 6 maart 2026 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft gisteren een onafhankelijk onderzoeksrapport ontvangen over inclusiviteit, diversiteit en ‘belonging’ in de wereld van werk. Het rapport is opgesteld door Report App B.V. en Optima Arbodienst B.V. en is gebaseerd op een anonieme, meertalige online enquête onder 402 werkenden op Curaçao.

De onderzoekers geven aan dat het onderzoek een gemengd beeld weergeeft. Een meerderheid ervaart respectvolle omgangsvormen, maar 18,7% van de respondenten geeft aan weleens persoonlijke informatie te verzwijgen uit angst voor reacties. Ook hoort 43,8% regelmatig stereotype grappen over genderexpressie—een aanwijzing dat subtiele vormen van uitsluiting en spanning rond diversiteit in sommige werkomgevingen genormaliseerd kunnen raken. Het onderzoek is beschrijvend en exploratief van aard en beoogt geen causale verbanden vast te stellen.

De SER heeft het rapport ontvangen ter kennisname en plaatst de bevindingen binnen zijn rol als advies- en overlegorgaan in sociaaleconomische vraagstukken. Bezien zal worden in hoeverre de uitkomsten, aanknopingspunten bieden voor nadere duiding en gesprek binnen het reguliere overleg over arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden op Curaçao.