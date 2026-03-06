Representante Permanente di Reino na Nacionnan Uni a conclui su prome bishita exitoso na Aruba

ORANJESTAD – Di 3 pa 5 di maart 2026, señora Lise Gregoire-van Haaren,Representante Permanente di Reino Hulandes na Nacionnan Uni (New York), arealisa su prome bishita oficial di trabou na Aruba. E bishita aki tabata tin como metaprincipal pa dialoga riba prioridadnan mutuo y fortifica e cooperacion multilateral.Den su funcion, Embahadora Gregoire-van Haaren ta representa e Reino den sutotalidad, participando den procesonan crucial den e sistema di Nacionnan Uni,manera Asamblea General y fondonan manera UNICEF y UN-Women.E meta principal di e bishita tabata pa profundisa e relacion entre Aruba y e MisionPermanente na New York, fortificando e aliniacion di nos prioridadnan multilateral.Durante e combersacionnan di halto nivel, a trata temanan di interes mutuo cu tacrucial pa nos isla, manera: Siguridad y Migracion. Desaroyo Economico Sostenibel. Clima y e retonan cu Small Island Developing States (SIDS) ta enfrenta. E futuro di multilateralismo.E bishita aki ta subraya e importancia di e presencia di Aruba den exterior. Den ecuardo aki mester menciona e presencia di Minister di Turismo mr. Wendrick Ciciliana un reunion di Asamblea General di Nacionnan Uni (UNGA80) na september 2025.Minister Cicilia a profila Aruba internacionalmente durante e reunion aki. Bishitananfor di Aruba ta facilita door di e Representacion di Reino na Nacionnan Uni den uncooperacion estrecho cu Departamento di Relacionnan Exterior (DBB), kende taencarga cu e coordinacion y preparacion di e agendanan multilateral aki.

Aruba ta mantene cooperacion intensivo cu varios agencia di Nacionnan Uni,manera UNDP y IOM. E colaboracion aki ta enfoca riba desaroyo sostenibel,proteccion social, resiliencia climatico y maneho di migracion.Durante su prome bishita di trabou, embahadora Gregoire-van Haaren a reuni cuGobernador di Aruba, Presidente di Parlamento, Departamento di RelacionnanExterior (DBB) y varios Minister. Tambe a reuni cu IOM Aruba pa evalua proyectonanactual y oportunidadnan pa futuro cooperacion.